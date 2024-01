Siebter Teil aus dem Universum Universal Pictures plant offenbar neuen „Jurassic World“-Film

Nach sechs Abenteuerfilmen aus dem „Jurassic“-Universum könnten die Dinosaurier auf die Leinwand zurückkehren. Das Studio Universal Pictures arbeitet an einem neuen „Jurassic World“-Film, wie mehrere US-Branchenblätter am Montag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. US-Drehbuchautor David Koepp (60), der schon die Drehbücher für die Steven-Spielberg-Filme „Jurassic Park“ (1993) und „Vergessene Welt: Jurassic Park“ (1997) verfasste, ist laut „Variety“ und „Hollywood Reporter“ als Autor an Bord.