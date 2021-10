Ein Superheld war er schon: Teenie-Star Tom Holland (25) flog als Spiderman über die Leinwand – und hält sich mit seinen Ambitionen für eine Lizenz zum Töten auf der Leinwand wenig bedeckt: „Als junger Brite, der das Kino liebt, würde ich gerne James Bond sein. Also, wissen Sie, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich sehe ziemlich gut aus in einem Anzug“, erzählte er „Variety“.