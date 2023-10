Start am Donnerstag in Deutschland „Killers of the Flower Moon“ - Meisterhaftes Scorsese-Spätwerk

Ein episches Drama von Martin Scorsese mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Es geht um eine Mordserie an Mitgliedern der Osage Nation in den 1920er-Jahren, die in Oklahoma durch Ölfunde reich geworden waren. Am Anfang steht das Ende einer Kultur. Auf ihrem Land in Oklahoma wollen die Osage einen rituellen Gegenstand beerdigen, während sie den Anbruch neuer Zeiten betrauern, in denen die Mitglieder ihrer Gemeinschaft eine neue Sprache lernen und sich langsam in der Kultur der Weißen auflösen. Doch dieser Niedergang geschieht anders als gedacht. Draußen, wo die Pfeife beigesetzt wurde, bebt die Erde. Das Licht beginnt zu flackern, eine Ölfontäne quillt aus dem Boden. Die Osage sind gemachte Leute, womit ihr Schicksal endgültig besiegelt ist.