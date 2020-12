„Ratched“ : Sie machte Jack Nicholson das Leben zur Hölle

Sarah Paulson als Mildred Ratched. Foto: netflix

Jeder erinnert sich an die Krankenschwester aus „Einer flog über das Kuckucksnest“. Die Netflix-Serie „Ratched“ erzählt nun ihre Vorgeschichte.

Dieser Krankenschwester möchte man nicht in die Finger geraten. Mildred Ratched ist skrupellos, wenn sie etwas erreichen will. Und nichts möchte sie mehr, als ihren Bruder, der mehrere Priester brutal ermordet hat, aus der psychiatrischen Anstalt zu befreien. Mit dreisten Lügen und überzeugender Hochstapelei ergaunert sie sich dort eine Anstellung. So beginnt 1947 die Karriere der Mildred Ratched, eine der fiesesten Krankenschwestern der Filmgeschichte: In „Einer flog über das Kuckucksnest“ machte sie Jack Nicholson das Leben zur Hölle – unvergesslich.

Mit „Ratched“ hat Netflix der Figur nun ein sehenswertes Prequel beschert. Sehr eindrücklich gestaltet Sarah Polson die Titelfigur: elegant, undurchschaubar und unnahbar, bis auf wenige Momente, in denen sie ihre Maske fallen lässt und einen Blick in die Abgründe einer geschundenen Seele zulässt. Zunächst bleiben ihre Beweggründe im Dunkeln. Expertise als Krankenschwester hat sie sich im Krieg angeeignet, durch Erpressung gelingt es ihr, eine Anstellung in der Anstalt des windigen Klinikleiters Dr. Hanover (Jon Jon Briones) zu ergattern.

In seiner eleganten Klinik experimentiert der dubiose Doktor mit den psychisch Kranken und wendet zweifelhafte und schmerzhafte Therapien an wie heiße Zwangsbäder und Lobotomien, bei denen krankhafte Teile des Gehirns durchtrennt werden. Der eitle Governeur (Vincent D'Onofrio) nutzt die Anstalt, um seine Popularität zu befeuern. Seine Pressereferentin Gwendolyn und Ratched kommen sich näher. Denn auch wenn die Femme fatale es versteht, Männer zu verführen, schlägt Ratcheds Herz eher für Frauen. Im echten Leben ist Sarah Paulson offen lesbisch und lebt mit der mehr als 30 Jahre älteren Schauspielerin Holland Taylor zusammen – kein Wunder, dass Paulson mittlerweile eine Ikone der LGBTQ-Gemeinde ist.

Aufwändig haben die Macher „Ratched“ in Szene gesetzt. Die fantastischen Settings vor kalifornischer Kulisse, der coole Look und die fantastische Kostüme prägen sich wahrscheinlich mehr ein, als die manchmal etwas verquer mäandernde Geschichte, gespickt mit drastischen Darstellungen und Horrorelementen. Ein Highlight sind die Auftritte von Sharon Stone (die man nur noch viel zu selten sieht) als völlig durchgeknallte Millionärin, die in einer Art Schloss haust und mit Dr. Hanover noch eine offene Rechnung hat.