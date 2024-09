Netflix-Hit „Ein neuer Sommer“ Superreich sein ist superhart

Auch darin ist allein schon die Kulisse das Zusehen wert. Die sechs jeweils 50-minütigen Episoden spielen auf Nantucket, wenn man so will ein Schwester-Schauplatz von Cape Cod und den Hamptons. Man lebt in Villen am Meer, trägt Hemden und Bermuda-Short von Ralph Lauren, Söhne sehen aus wie ihre Väter, und am Morgen serviert die Haushälterin einen Kohl-Shake gegen den Kater. Die Familie Winbury residiert hier, altes Geld, wie man so sagt, wobei sich die männlichen Mitglieder der Sippe arg Richtung Tumbheit entwickelt haben. Der Clan wird von einer Matriarchin regiert, von der erfolgreichen Krimi-Autorin Greer Garrison Winbury nämlich, und Nicole Kidman spielt sie mit so viel Coolness, Grandezza, Berechnung und Arroganz, dass man sich gut vorstellen kann, warum die 57-Jährige soeben bei den Filmfestspielen in Venedig als beste Schauspielerin geehrt wurde (für ihr Spiel in dem Film „Babygirl“). Überhaupt wirkt es, als habe Kidman ihre Bestimmung gefunden, die Rolle der um Contenance bemühten, zunächst sanft wirkenden und dann kraftvoll zubeißenden Upperclass-Gebieterin spielt niemand so mitreißend wie sie.