Craig-Nachfolger als 007 Dieser Star soll Favorit für James-Bond-Rolle sein

Taylor-Johnson feierte seinen Durchbruch im Jahr 2009 mit „Nowhere Boy“, einer Filmbiografie über Beatles-Ikone John Lennon. Er spielte zuletzt in „Bullet Train“ (2022) und war bereits in den Marvel-Streifen „The Return of the First Avenger“ und „Avengers: Age of Ultron“ zu sehen. Auch in „Godzilla“ wirkte er mit und gewann 2017 sogar einen Golden Globe als Bester Nebendarsteller im Film Nocturnal Animals.