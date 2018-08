Nachfolge von Daniel Craig: Wird Idris Elba der nächste James Bond?

London Seit Jahren wird Idris Elba als der nächste James Bond gehandelt. Nun hat der britische Schauspieler die Gerüchteküche mit einer rätselhaften Botschaft selbst angeheizt.

Am Sonntag twitterte der 45-Jährige ein Kunst-Selfie mit einer Ansage, die verdächtig an den berühmten Spruch des Spions im Dienste Ihrer Majestät erinnerte: „Mein Name ist Elba, Idris Elba.“