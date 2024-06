Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Hollywood-Ikone Meryl Streep wird 75

Das Liebesdrama „Jenseits von Afrika“ (1985), einer von Streeps und Robert Redfords größten Erfolgen, gewann sieben Oscars. Als dänische Schriftstellerin Tania Blixen findet sie in Kenia in dem von Redford gespielten Großwildjäger Denys Finch Hatton die Liebe ihres Lebens. In Cannes erinnerte Streep an eine ikonische Liebesszene aus dem Filmklassiker, als ihr Redford an einem Fluss die Haare wäscht. Dies habe sie als so intim empfunden, dass es einer Sex-Szene gleichgekommen wäre, sagte die Schauspielerin.