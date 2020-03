Bekannt aus „Game of Thrones“ : Filmstar Max von Sydow mit 90 Jahren gestorben

Paris Zwei Oscar-Nominierungen und Rollen in zahlreichen großen Filmen und Serien machten Max von Sydow weltbekannt. Jetzt ist der schwedische Schauspieler gestorben.

Der internationale Filmstar Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die Witwe des französisch-schwedischen Schauspielers am Montag in Paris mit. Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter „Der Exorzist“ und „Das siebente Siegel“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. Jüngere Film- und Serien-Fans kennen von Sydow eher aus seiner Rolle in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ und als dreiäugiger Rabe in „Game of Thrones“.