Regie-Legende auf der Berlinale Hatten Sie jemals Selbstzweifel, Martin Scorsese?

Scorsese wuchs in dem Teil New Yorks auf, der „Little Italy“ genannt wird. Sein Vater war ein sizilianischer Arbeiter, die Großeltern sprachen kein Wort Englisch, und diese Welt hat Scorsese in vielen Filmen in Erinnerung gerufen. Das sind Filme über einsame Männer, über Besessene, Getriebene und Verzweifelte, die in Konflikt mit dem ungeschriebenen Gesetz der Straße, der Mafia oder des Lebens im Allgemeinen geraten.