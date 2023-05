Bekannt aus „The Mandalorian“ Ming-Na Wen mit Hollywood-Stern geehrt

Die US-Schauspielerin Ming-Na Wen (59), aus Serien wie „Emergency Room – Die Notaufnahme“, „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“ oder „The Mandalorian“ bekannt, soll in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2757. Sternenplakette auf dem berühmten Walk of Fame werde am 30. Mai enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Montag (Ortszeit) mit. Als Gastrednerinnen sind Wens Kolleginnen aus dem Spielfilm „Töchter des Himmels“ (1993), Tamlyn Tomita, Lauren Tom und Rosalind Chao, eingeladen.