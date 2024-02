„Madame Web“ Wer ist die rätselhafte Frau im Spider-Man-Kosmos?

Seit Sony die Rechte erworben hat, sind bisher zehn Spider-Man-Filme herausgekommen. Regisseur Sam Raimi legte zwischen 2002 und 2007 drei Filme mit Tobey Maguire in der Titelrolle vor. 2012 startete man mit „The Amazing Spider-Man“ ein Reboot, das es mit Andrew Garfield als Superheld jedoch nur auf zwei Folgen brachte. Seit 2016 stand Tom Holland als Spider-Man für drei Folgen vor der Kamera. Sein Spider-Man hatte im Rahmen eines Kooperationsvertrags zwischen Sony und Marvel auch drei Auftritte in den „Avengers“-Filmen. 2018 ging Sony zurück zu den Comic-Wurzeln und brachte mit „Spider-Man: A New Universe“ den Stoff als Trickfilm heraus. 2023 erfolgte ein Sequel und für dieses Jahr ist eine weitere Folge angekündigt.