Erfolgreicher als viele Blockbuster Diese Low-Budget-Filme wurden zum Mega-Erfolg

Die Filmindustrie in Hollywood ist ein riesiger Geschäftszweig. Die fünf teuersten Filmproduktionen haben summiert rund 1,7 Milliarden Euro gekostet. Die Produktionskosten des bis heute teuersten Films aller Zeiten, „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“, belaufen sich alleine auf 378,5 Millionen US-Dollar. Doch es geht auch anders. Hier stellen wir Ihnen erfolgreiche Filme mit besonders kleinem Produktionsbudget vor.

Slumdog Millionaire (2008)

Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Inders, der als ehemaliger Straßenjunge 20 Millionen indische Rupien in der Fernsehsendung „Who Wants to Be a Millionare?“ gewinnt. Für die Produktion wurde ein Budget von 15 Millionen US-Dollar angesetzt, weltweit spielte der Film knapp 380 Millionen US-Dollar ein. Im Jahr 2009 gewann der Film acht Oscars.