Golden Globes in Beverley Hills Glamour und Stars auf dem roten Teppich vor Vergabe der Filmtrophäen

Aus Deutschland ist die Schauspielerin Sandra Hüller dabei. Ihre erste Globe-Nominierung erhielt die 45-Jährige für die Hauptrolle in dem Justizdrama „Anatomie eines Falls“. Die schrille Satire „Barbie“ geht mit neun Nominierungen als Favorit ins Rennen, das Drama „Oppenheimer“ über den Mit-Erfinder der Atombombe hat acht Gewinnchancen. Auch der Historien-Thriller „Killers of the Flower Moon“ oder das skurrile Märchen „Poor Things“ sind mehrfach nominiert.