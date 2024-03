Mit 88 Jahren „Blade Runner“- Schauspieler M. Emmet Walsh gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler M. Emmet Walsh, der in Filmen wie „Blade Runner“, „Blood Simple“ und „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mitspielte, ist tot. Er habe am Dienstag in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Vermont einen Herzstillstand erlitten, gab sein Management am Mittwoch bekannt. Walsh wurde 88 Jahre alt.