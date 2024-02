Bestseller-Autorin Warum Lily Brett jeden Morgen mit Elvis Presley aufwacht

Der zweite Grund, warum ich mich freue, in diesem Berliner Hotel mit Lily Brett an einem Tisch zu sitzen ist: Ich lese sie so gerne. Sie ist eine jüdische Schriftstellerin, sie lebt in New York, und wenn sie über diese Stadt schreibt, entstehen charmante, heitere, elegante, weltgewandte und leicht neurotische Texte in der Nachfolge von Dorothy Parker und Woody Allen. Besonders erfolgreich beim deutschen Publikum sind ihre warmherzigen Romane „Einfach so“, „Chuzpe“ und „Alles halb so schlimm“, in die Brett autobiografische Elemente flicht. Bei ihr kann man lernen, wie eine Erzählstimme klingen muss, der man sich anvertrauen möchte. Sie erzählt von Kindern von Holocaust-Überlebenden; davon, wie sie eine Gegenwart ausbalancieren, die als feine Platte über dem Abgrund einer traumatischen Vergangenheit schwebt.