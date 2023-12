Frauenpower aus Deutschland Kritikerpreise für Sandra Hüller und „The Zone of Interest“

In der Hauptrollen-Kategorie gewann neben Hüller die zehn Jahre jüngere Emma Stone für ihre Darbietung in Giorgos Lanthimos' Fantasy-Film „Poor Things“, in dem sie eine weibliche Version von Frankenstein spielt. Die Preise für die besten Nebenrollen gingen an Rachel McAdams für ihre Leistung in der Filmadaption „Are You There God? It's Me, Margaret“ von Judy Blume und an Da'Vine Joy Randolph für ihre Darbietung in der Tragikomödie „The Holdovers“. Alle vier Schauspielpreise werden damit in diesem Jahr an Frauen vergeben. Der Verband unterteilt hier nicht nach Geschlechterkategorien.