Drama „Spencer“ : Kristen Stewart soll Prinzessin Diana in neuem Film spielen

Kristen Stewart soll Prinzessin Diana in neuem Film spielen

Kristen Stewart, US-amerikanische Schauspielerin, kommt zu einer Filmpremiere in Cannes. Foto: dpa/Arthur Mola

Los Angeles Eine royale Rolle: „Twilight“-Star Kristen Stewart (30) soll in dem Drama „Spencer“ Prinzessin Diana spielen. Der Film soll von einem besonderen Lebensabschnitt der der verstorbenen „Lady Di“ handeln.

„Kristen kann vieles, sie kann sehr geheimnisvoll und sehr zerbrechlich aber letztendlich auch sehr stark wirken“, sagte der chilenische Regisseur Pablo Larraín (43) im Interview mit dem Branchenportal „Deadline.com“ am Mittwoch über seine Hauptdarstellerin.

Larraín, der zuvor in „Jackie“ Natalie Portman als Jacqueline Kennedy vor die Kamera holte, will das neue Projekt Anfang 2021 in Angriff nehmen. Das Drehbuch schreibt Steven Knight („Tödliche Versprechen – Eastern Promises“, „Verschwörung“).