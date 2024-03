Wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt In diesem Filmen bedrohen Einschläge aus dem All die Menschheit

Armageddon

Das Kinojahr 1998 lieferte einen weiteren Katastrophenfilm über bedrohliche Brocken aus dem All: In Michael Bays „Armageddon“ rast ein Asteroid auf die Erde zu, der die Größe des US-Bundesstaats Texas hat. Doch NASA-Chef Dan Truman (Billy Bob Thornton) weiß Rat: Ölbohrer Harry Stamper (Bruce Willis) soll mit einer Crew von Draufgängern (u.a. Ben Affleck und Steve Buscemi) ins All fliegen und eine Atombombe auf dem Himmelskörper versenken. Das Budget für den Action-Blockbuster betrug 140 Millionen US-Dollar.