„Spartacus“-Darsteller : Hollywood-Legende Kirk Douglas mit 103 Jahren gestorben

Hollywood Er war einer der Großen der goldenen Filmära Hollywoods. Nun ist „Spartacus“-Held Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren gestorben.

Hineingeboren wurde Douglas als Issur Danielovitch in eine verarmte jüdische Familie russischer Herkunft in Amsterdam im Staat New York. Sein Name sollte in der Folge etliche Wandlungen durchmachen. Bis zu seinem Abschluss an der St. Lawrence University war er als Isidore Demksy bekannt. An der New Yorker Schauspielschmiede American Academy of Dramatic Arts wurde er ein Douglas - weil er wollte, dass sein Nachname mit einem „D“ beginnt und ihm der harte Klang von Kirk gefiel.