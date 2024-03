Zum 21. März Diese Filme starten in dieser Woche im Kino

Der „Ghostbusters“-Film von 1984 ist heute Kult. Einige Fortsetzungen folgten - in einer weiteren sind nun unter anderem Paul Rudd, Carrie Coon und Finn Wolfhard zu sehen. In „Ghostbusters: Frozen Empire“, so beschreibt es Sony Pictures, „kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben.“ Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts - Stars aus dem 1984er-Film - sind wieder dabei. Der Film ist eine Fortsetzung von „Ghostbusters: Legacy“, der 2021 erfolgreich in den Kinos lief.

Ghostbusters: Frozen Empire, Trailer 2, USA 2024, 125 Min., von Gil Kenan, mit Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson