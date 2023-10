Kinostart am 5. Oktober „Der Exorzist - Bekenntnis“ - Fortsetzung einer Legende

Es gibt mehrere Gänsehautmomente in diesem Zweistünder. Nicht zuletzt für Fans des ersten Teils. Besonders schön: der Moment, in dem erstmalig das aus dem Original bekannte „Tubular Bells“-Thema von Mike Oldfield ertönt. So wie der erste „Halloween“ kaum denkbar ist ohne die großartige Filmmusik von John Carpenter, ist es beim „Exorzist“ das sanft-enigmatische Glockenspiel-Thema, welches einen auch 2023 noch berühren, ja erschrecken kann. Oldfields Musik ist so unaufdringlich wie unwiderstehlich, so harmlos wie unvergesslich. Eigentlich passt sie gar nicht recht zu diesem in vielerlei Hinsicht so drastischen (ab 16 freigegebenen) Film. Diese Ambivalenz aber ist es, die das Original genauso auszeichnet wie diese in vielen Szenen würdevolle Forterzählung.