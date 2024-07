Kinostart am 1. August Wenn Daffy Duck und Schweinchen Dick die Erde retten

Und er ja hat recht: Selten hat sich der drohende Weltuntergang im (an Apokalypsen so reichen) Kino beschwingter, ja lustiger angefühlt als hier. In Zeiten von Climate fiction jedenfalls und anderen düsteren Prognosen in Literatur und Film hat der wunderbar anarchische Charme, den dieses Spektakel versprüht, etwas Erfrischendes. So verrückt ging’s im Kino lang nicht zu.