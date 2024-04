„Evil Does Not Exist“ Warum der neue Film von Ryusuke Hamaguchi so besonders ist

Der Film spielt in einem japanischen Dorf in der Nähe von Tokio. Die Anwohner sehen sich mit einer Firma konfrontiert, die dort eine „Glamping“-Anlage bauen will, also einen luxuriösen Camping-Platz. Für die Dorfgemeinschaft, die im Einklang mit der Natur wohnt, ein Grauen. Die Bewohner befürchten schlimme Folgen für das ökologische Gleichgewicht der Region. Zwei Vertreter des Unternehmens reisen an, um das Dorf einzubeziehen. Doch der Konflikt eskaliert.