Oscar-Nominierungen Deutsche Oscar-Hoffungen

Hüller tritt in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ gegen gewichtige Konkurrentinnen an. Lily Gladstone konnte sich mit „Killers of the Flower Moon“ bereits bei den Globes durchsetzen, Annette Bening ist als Hollywood-Ikone zum fünften Mal nominiert und die fabelhafte Emma Stone steht Hüller in „Poor Things“ in puncto Furchtlosigkeit nichts nach.