„Dark Fate“ startet im Kino : Beim neuen „Terminator“ ist den Machern nicht viel eingefallen

Düsseldorf Im sechsten Teil der „Terminator“-Reihe spielt wieder mal Arnold Schwarzenegger mit. Auch sonst ist den Machern wenig eingefallen. Selbst das große Finale verläuft recht erwartbar.

„Ich bin verlässlich. Ich kann gut zuhören. Außerdem bin ich extrem humorvoll“ – Karl (Arnold Schwarzenegger) weiß, was einen guten Ehemann ausmacht. Auch wenn in seinem geräumigen Brustkorb kein menschliches Herz schlägt, sondern Kabel und Mikrochips darin verlegt sind. Wer hätte gedacht, dass aus dem Maschinenmann, der vor 35 Jahren als emotionslos mordender „Terminator“ zur Kinoikone aufstieg, einmal ein echter Familienmensch wird, der im pink-karierten Hemd entspannt auf der Veranda sitzt, seinen Hund krault und mit den Gästen über die Rettung der Welt sinniert?

Sportler In den 1960ern und 1970ern war Arnold Schwarzenegger Bodybuilder. Siebenmal wurde er zum Mr. Olympia gekürt, der höchsten Auszeichnung in dieser Sportart.

Schon im ersten Terminator 1984 – da waren die Darstellerinnen von „Wonder Woman“ und „Captain Marvel“ noch gar nicht geboren – leistete Linda Hamilton als durchtrainierte Kämpferin Sarah Connor erbitterten Widerstand gegen Arnold Schwarzeneggers maschinellen Mordgesellen, der die Geburt ihres Sohnes und künftigen Rebellenführers verhindern wollte. Hamilton war in dieser Rolle eine Sensation. Neben Sigourney Weaver, die fünf Jahre zuvor in „Alien“ neue Maßstäbe gesetzt hatte, gehörte sie zu den ersten weiblichen Action-Ikonen in Hollywood. Und nun steht sie wieder da: Kampfmontour, Piloten-Sonnenbrille und eine großkalibrige Waffe in der Hand, mit der sie ohne zu zögern auf den neuen Cyborg-Killer aus der Zukunft ballert. „Ich komme wieder“ sagt sie, nachdem sie dem hinabstürzenden Gegner eine Handgranate hinterhergeworfen hat. Der Satz war eigentlich das Markenzeichen Schwarzeneggers. Aber es ist Zeit für eine weibliche Machtübernahme. Zumindest in den fiktiven Welten Hollywoods.