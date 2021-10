Fortsetzung der „Halloween“-Reihe : Der Grusel geht weiter

Ist Michael Myers wirklich tot? Der mittlerweile zwölfte Film der „Halloween“-Reihe knüpft direkt an den Vorgänger von 2018 an. Foto: AP/Ryan Green

Berlin Michael Myers ist einer der bekanntesten Horrorfilm-Schurken. Im vorherigen Film schien er besiegt, doch Laurie Strode kann noch nicht aufatmen. Jamie Lee Curtis ist zurück mit „Halloween Kills“, der Fortsetzung der erfolgreichen Horrorreihe.

Der vorige Film „Halloween“, mit dem Green eine neue Trilogie begann, endete eigentlich ganz vielversprechend: Laurie Strode (Curtis) hatte sich lange in ihrem Haus verbarrikadiert, bis Myers 2018 dann doch wieder zuschlug. Laurie aber war vorbereitet, sperrte den psychopathischen Mörder ein und fackelte das Haus ab. Deswegen ist sie sich jetzt, in der Fortsetzung, auch sicher: Myers ist tot.

Doch so einfach ist es natürlich nicht. Stattdessen sehen wir, wie der Mörder, der schon so manches Mal dem Tod entkommen ist, auch jetzt wieder fliehen kann. Der Film knüpft nahtlos an den Vorgänger an und erzählt weiter von der Halloweennacht 2018. Während Laurie schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird, erfahren ihre Tochter und Enkelin, dass Myers überlebt hat und mordend durch die Stadt zieht.