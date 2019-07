Kinokritik : Drama über Untergang der „Kursk“

Regisseur Thomas Vinterberg zeichnet die letzten Tage U-Boot-Besatzung nach.

(dpa) Zu den harten Riffs von Metallicas Alptraum-Song „Enter Sandman“ geht Kapitän Mikhail Averin mit seinen Männern an Bord des russischen Atom-U-Bootes „Kursk“. Es sollte eine Reise ohne Wiederkehr werden: Der Untergang der „Kursk“ im Jahr 2000 hielt die ganze Welt in Atem. Nach der Explosion eines Torpedos war das U-Boot in der Barentssee gesunken. Trotz fieberhafter Rettungsversuche kamen schließlich alle 118 Mann ums Leben.

Aber um den Beweis seiner Virtuosität geht es dem dänischen Regisseur nicht, was besonders in den Landszenen zum Ausdruck kommt. Hier stehen vor allem die hoffenden, bangenden und leidenden Frauen der Matrosen im Mittelpunkt, allen voran Mikhails Frau Tanya (Léa Seydoux). Sie alle durchleben nicht nur den schlimmsten Alptraum ihres Lebens, ihnen werden aus obskuren Gründen der Geheimhaltung auch alle wichtigen Informationen vorenthalten. Über das Schicksal ihrer Männer wird kein Wort verloren. So verwandelt sich die anfängliche Furcht und Ohnmacht immer mehr in Wut und Empörung.