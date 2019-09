Kinofilm „Hot Air“ : Ein Mann erklärt die Welt

In „Hot Air“ geht es um einen Moderator, dessen Gewissheiten ins Wanken geraten.

Es wäre einfach, diesen Moderator als populistischen Hardliner und verbalen Brandstifter abzustempeln. Aber ganz so schlicht ist die Wahrheit nicht. In einer grandiosen Rede über den Untergang des amerikanischen Traums liest er seinen Landsleuten ordentlich die Leviten: „Ihr wählt einen geistesgestörten Betrüger, nur um zu sehen, was passiert“, sagt er. Einen Namen nennt er allerdings nicht.

In Frank Coracis sanftem Drama „Hot Air“, das auch durch seine komödiantischen Untertöne und brillanten Dialoge punktet, geht es um die unheilvolle Macht der Worte in einer zerrissenen Welt. Und es geht um Lionel Macomb: Wer ist dieser selbstverliebte Mann? In seiner Radio-Sendung will er den „wütenden, armen und kauernden Massen“ eine Stimme geben, sagt er, aber in Wirklichkeit ist er ein knallharter Zyniker, der sich in einer als grausam und gleichgültig empfunden Welt einen eisernen Panzer zugelegt hat, um all das Elend zu ertragen.