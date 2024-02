Neue ukrainische TV-Serie Roadtrip am Rande des Krieges

Zwei Jahre schon begegnet uns der Krieg in der Ukraine auf allen Kanälen. Die Bilder von Tod und Zerstörung sind dramatisch. Und doch zeigen sie wenig davon, wie tief der russische Überfall auf das Land in den Alltag seiner Bürgerinnen und Bürger hineinwirkt. Nun schickt sich ausgerechnet eine Spielfilm-Serie an, das zu ändern. „In Her Car“ ist der ambitionierte Versuch, zu den Betroffenen eine Nähe herzustellen, die keine noch so gute Dokumentation oder Reportage zu erzeugen vermag. Es wäre nicht das erste Mal, dass Fiktion vor einem realen Hintergrund berührender wirkt als die Fakten selbst.