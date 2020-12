„Der Tod von Michael Corleone“ : Francis Ford Coppola zeigt neue Fassung von „Der Pate III“

Francis Ford Coppola hat mit „Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone“ eine neue Schnittfassung des letzten Teils seiner Mafia-Saga herausgebracht. Es geht um Geld und Vergebung.

Die Frage blieb unbeantwortet, aber am Ende des Films war klar, dass das Streben nach Größe im Falle von Michael Corleone in den grausamen Untergang geführt hat. Nach Größe hat auch Regisseur Francis Ford Coppola in seinem Werk stets gestrebt. Die „Godfather“-Trilogie gehört genauso zu den Meilensteinen der Filmgeschichte wie der Vietnam-Film „Apokalypse Now“ (1979). Es sind Filme, die auch nach über vierzig Jahren nichts an ihrer epischen Wucht und Wirkung verloren haben.

Die neue Schnittfassung beginnt gleich mit den Geschäftsverhandlungen zwischen Michael Corleone und dem Erzbischof Gilday, in denen ein millionenschwerer Immobiliendeal mit dem Vatikan ausgehandelt wird. „In dieser Welt ist die Macht des Geldes anscheinend noch viel größer als die Macht der Vergebung“ sagt der Geistliche zu dem Mafiaboss, der mit dem Geschäft sein Unternehmen in die Legalität führen will. Mit dieser Szene, die in der alten Schnittfassung erst in Minute 39 eingespielt wurde, ist gleich von Beginn an klar, dass es dem Paten, der mit einem hohen päpstlichen Orden für seine großzügigen Spenden an Mutter Kirche ausgezeichnet wird, auch hier nur um geschäftliche Vorteile geht.