„Avatar“, „Top Gun“, „Black Panther“ und Co. : Das sind die Höhepunkte des Kinojahres 2022

Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) in „Avatar“ aus dem Jahr 2009. Foto: RTL

Düsseldorf Die Fortsetzung von „Avatar“ soll endlich kommen, die von „Top Gun“ ebenfalls, und „Twilight“-Star Robert Pattinson ist der neue Batman: Nach zwei kniffligen Corona-Jahren starten in den nächsten Monaten einige Filme, in die die Branche große Hoffnungen setzt.

Corona hat das Kino arg gebeutelt. Immerhin gab es zum Ende des eben abgelaufenen Jahres eine gute Nachricht: Die Comicverfilmung „Spider-Man: No Way Home“ spielte in den zwei Wochen nach Kinostart weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein. Auch das aktuelle James-Bond-Abenteuer lief mit einem Einspielergebnis von 774 Millionen Dollar sehr gut. Im neuen Jahr starten nun viele Produktionen, in die die Branche große Hoffnungen setzt. Wir bieten einen Überblick.

The Batman

Vom Vampir zur Fledermaus: Wie wird sich „Twilight“-Star Robert Pattinson als neuer Batman schlagen? Der sehr düstere Trailer zu dem lange geplanten und wegen Covid verschobenen Film lässt jedenfalls auf Großes hoffen. Regie führte Matt Reeves („Planet der Affen“). Anfangs war noch Ben Affleck als Regisseur gehandelt worden. Affleck hatte ursprünglich auch die Hauptrolle übernehmen wollen. Zoe Kravitz wird im Film als Catwoman zu sehen sein.

Kinostart 3. März.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Der dritte von fünf geplanten „Phantastische Tierwesen“-Filmen aus dem erweiterten Harry-Potter-Universum. Joanne K. Rowling schrieb erneut das Drehbuch. Eddie Redmayne übernimmt wieder die Rolle des Zauberers Newt Scamander, der auf der Suche nach magischen Tieren die Welt bereist. Johnny Depp ist indes nicht mehr dabei, nun spielt Mads Mikkelsen den Schurken Grindelwald.

Kinostart 14. April

Top Gun: Maverick

Tom Cruise kehrt zurück als Kampfpilot Pete „Maverick“ Mitchell. Das Original kam 1986 ins Kino, und der 59-Jährige hat es irgendwie hinbekommen, dass er noch annähernd so aussieht wie damals. Sein Maverick ist inzwischen als Ausbilder tätig, auch der Sohn seines verstorbenen Freundes Goose gehört zu seiner Truppe. Erste Ideen für diese Fortsetzung kursierten bereits vor zehn Jahren. Und eine Info für Fans des damals enorm populären Soundtracks: Kenny Loggins hat eines neue Version des alten Titelsongs „Danger Zone“ aufgenommen.

Kinostart 26. Mai

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Der inzwischen sechste Film in der „Jurassic Park“-Reihe. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard spielen wie in den vorangegangenen zwei Lieferungen die Hauptrollen. Wie man hört, soll dieser Teil näher an dem Original von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 sein und als „Science Thriller“ klassifiziert werden können. Auch Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill werden wohl wieder in ihren Rollen von einst auftreten.

Kinostart 9. Juni

Killers Of The Flower Moon

Neues von Martin Scorsese: Er bringt erstmals seine Lieblingsschauspieler Robert De Niro und Leonardo DiCaprio zusammen. Mit De Niro drehte er ja zuvor bereits neun Mal, mit DiCaprio fünf Mal. Es geht um die 1920er Jahre, Angehörige eines Indianerstammes werden getötet, nachdem unter deren Land Ölvorräte entdeckt wurden.

Kinostart noch nicht bekanntgegeben

Thor: Love And Thunder

Thor schloss sich am Ende von „Avengers: Endgame“ den Guardians of The Galaxy an. Wie der lustigste Avenger sich so einfügt in die Liga der Superhelden, zeigt diese Fortsetzung von „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017). Chris Hemsworth ist abermals in der Titelolle zu erleben, und als Female Thor kehrt Natalie Portman zurück in die Geschichte. Auch Christian Bale, Matt Damon und Melissa McCarthy werden zu sehen sein.

Kinostart 6. Juli

Bullet Train

Hochspannung bei enormem Tempo verspricht „Bullet Train“: Die japanische Romanvorlage handelt von Auftragsmördern, die im Schnellzug Shinkansen ihrer Arbeit nachgehen. Brad Pitt, Lady Gaga und Sandra Bullock werden in der Verfilmung von Regisseur David Leitch („John Wick“, „Fast & Furios“) Auftritte haben.

Kinostart 15. Juli

Black Adam

Projekte, an denen Dwayne Johnson beteiligt ist, werden Hits, und hier spielt er die Hauptrolle. Black Adam ist eine Figur aus dem DC-Comic-Universum. Die Handlung seines ersten Soloauftritts geht so: Black Adam war ein Sklave, lehnte sich aber mit seinen Superkräften gegen die Sklavenhalter auf. Zauberer Shazam hielt ihn danach 5000 Jahre gefangen, und nun ist er frei und lässt sich von niemandem mehr etwas sagen.

Kinostart 28. Juli

Knives Out 2

Im ersten Teil dieser Krimikomödie aus dem Jahr 2019 bewies Daniel Craig als Detective Benoit Blanc, dass man ihn nicht auf seine Bond-Darstellung reduzieren sollte. Das Original hatte „nur“ 40 Millionen Dollar gekostet und 250 Millionen eingespielt, da war also schon klar, dass es eine Fortsetzung geben würde. Über die Handlung ist noch nichts bekannt. Edward Norton und Kate Hudson werden das Star-Aufgebot aber erweitern. Der Film soll bei Netflix zu sehen sein.

Starttermin noch nicht bekanntgegeben

Mission Impossible 7

Die erste große Produktion, wie wegen Corona unterbrochen werden musste. Die Dreharbeiten liefen in Venedig und sollten in Rom weitergehen, als Italien im März 2020 besonders stark von der Pandemie betroffen war. Man dreht dann zunächst in Skandinavien, Hauptdarsteller Tom Cruise soll für 700.000 Euro ein Schiff gebucht haben, um das Team vollständig isolieren zu können. Die Darsteller mussten sich selbst schminken. Cruise verspricht nie dagewesene Action.

Kinostart 30. September

Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One)

2018 kam Spider-Man als Animationsfigur ins Kino. „Spider-Man: A New Universe“ war sehr erfolgreich, deshalb wird die Fortsetzung gleich mal in zwei Teilen ausgeliefert. Der erst startet im Oktober, ein Jahr später soll der zweite folgen.

Kinostart 13. Oktober

Black Panther: Wakanda Forever

Das ist vielleicht die schwierigste Fortsetzung des Filmjahres. In dem Blockbuster „Black Panther“ ist Chadwick Boseman als Titelheld 2018 zum Weltstar geworden. Der Schauspieler erlag im vergangenen Jahr einer Krebserkrankung. Es gab mehrere Überlegungen, wie man ihn ersetzen könne, etwa durch die CGI-Technik. Man lehnte das jedoch ab und wollte seine Rolle auch nicht neu vergeben. Nun soll sich die Handlung darauf fokussieren, die Mythologie von Wakanda, ihre Subkulturen und Charaktere auszubreiten.

Kinostart 11. November

Avatar 2

Seit beinahe zehn Jahren deutet James Cameron an, dass diese Fortsetzung des ja ursprünglich auf drei Filme angelegten Hits von 2009 kommen werde. Kate Winslet wird im Film zu sehen sein, es wäre die erste Zusammenarbeit von ihr und Cameron seit „Titanic“.