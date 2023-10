Kinoerlebnis der Extraklasse Konzertfilm 'The Eras Tour' nimmt uns mit auf Taylors Swifts musikalische Reise

Obwohl jede Minute hart durchchoreografiert ist, vermittelt Swift den Eindruck, sie sei zufällig in das alles geraten und sozusagen unter Freunden. Ständig zeigt sie auf Menschen im Publikum, zwinkert ihnen zu, wirft Küsschen und winkt. Und man weiß nicht, wie sie das macht, aber bei der Zehn-Minuten-Ballade „All Too Well“ fühlt es sich wirklich intim an. Ebenso bei „Champagne Problems“, bei dem die Menge sich spontan zum Chor zusammentut. Das Publikum kennt jeden Vers, und Swift nickt und schaut so, als sitze sie unter exakt jenen Leuten, die sie am besten verstehen. Was wahrscheinlich auch genau so ist.