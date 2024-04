Kino On Demand Die Leinwand ins Wohnzimmer holen

Hoffmann und seine Firma Rushlake Media kümmern sich um den Vertrieb von internationalen Autorenfilmen. Vor allem das afrikanische Kino hat die im Blick, dessen Produktionen bringt er etwa in die USA und dort in erster Linie in Kinos in New York. Noch ein Wort dazu, dass die Leihgebühr bei ihm ein Euro über dem Tarif der Riesen Amazon und Apple liegt? „Sie müsste noch höher sein“, sagt Hoffmann energisch. Dafür habe man es mit einem Anbieter vor Ort zu tun, der erreichbar sei, auf Anregungen via Mail regiere und einen Anreiz schaffe, ins Kino zu gehen.