„Lisa Frankenstein“ Der neue Mitbewohner aus der Gruft

Nachdem ihre Mutter von einem maskierten Täter ermordet wurde, hat der Vater (Joe Chrest) wieder geheiratet und ist mit der Tochter zu seiner neuen Frau in eine andere Stadt gezogen. In ihrem pastellfarbenen Heim regiert Stiefmutter Janet (Carla Gugino) mit harter Hand und ausgeprägtem Selbstgerechtigkeitsempfinden. Hinter ihrem Krankenschwesterlächeln verbergen sich passiv-aggressive Abgründe, die Lisa zu verschlingen drohen. Immerhin meint es Stiefschwester Taffy (Liza Soberano) gut mit ihr. Sie tritt Lisa mit einem sonnigen Cheerleader-Lächeln entgegen und versucht sie in die feindlich gesonnene Schulgemeinschaft einzuführen. Aber die Party, zu der sie Lisa mitnimmt, wird nach versehentlichem Drogenkonsum zum Horrortrip. Und so flüchtet sich Lisa wieder auf den Friedhof zu ihrem Lieblingsgrab. Darin liegt ein namenloser Pianist, der 1837 aufgrund einer unerwiderten Liebe Selbstmord begangen hat. „Ich wünschte, ich wäre bei dir“, seufzt sie in die Nacht hinein und streicht mit der Hand über die Büste des Verstorbenen.