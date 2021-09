Betrieb wieder möglich : Kino in Euskirchen öffnet nach der Flut mit „James Bond“

Kino in Euskirchen öffnet nach der Flut mit „James Bond“

Euskirchen Das gesamte Erdgeschoss des Kinocenters in Euskirchen musste nach dem Hochwasser gereinigt, die Technik instand gesetzt werden. Der langersehnte nächste Teil der 007-Reihe darf dort am Donnerstag Premiere feiern.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli kann das Kinocenter in Euskirchen am Donnerstag wieder öffnen - passend zum Start des neuen „James Bond“. Durch die Flut war das Kino wochenlang ohne Strom und Internet - jetzt funktioniere alles weitgehend, sagte Cineplex-Betreiber Sebastian Arenz am Mittwoch.