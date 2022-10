Kinostarts 2022 : Diese Filme kommen im Herbst und Winter in die Kinos

Düsseldorf Die Temperaturen werden wieder kälter, das Wetter ungemütlicher und das bedeutet auch: Die Jahreszeit des Kino-Besuchs beginnt. Wir verraten, welche Blockbuster und Geheimtipps in den kommenden Monaten zu sehen sind. Eine Auswahl.

Halloween Ends: Der dritte und wohl finale Teil der ikonischen Halloween-Reihe startet Anfang Oktober und damit pünktlich kurz vor Halloween. David Gordon Green inszeniert den Film vier Jahre nach den Ereignissen von „Halloween Kills“. Laurie Strode (gespielt von Jamie Lee Curtis) lebt mit Enkelin Allyson (Andi Matichak) zusammen und will sich endlich von dem Schrecken aus den vorherigen Teilen lossagen. Doch als ein kleiner Junge ermordet wird, beginnt der Horror von Neuem - und Laurie muss sich ihren Ängsten erneut stellen.

Kinostart: 13.10.; Länge: 111 Minuten, FSK: ab 16.

Der Passfälscher: In Berlin lebt 1942 der junge Jude Cioma Schönhaus (Louis Hofmann). Er hat es schwer, doch will sich seine Lebensfreude nicht nehmen lassen und wagt die Flucht nach vorne. Mithilfe seines Freundes Det (Jonathan Berlin) taucht er zwischen den Nazis unter, begibt sich mitten ins Leben und versteckt sich genau dort, wo alle hinsehen. Dabei hilft ihm auch Gerda (Luna Wedler), eine Spezialistin für Mimikry, in die sich Cioma auch verliebt. Er selbst hilft als Passfälscher zahlreichen Menschen zur Flucht.

Kinostart: 13.10.; Länge: 116 Minuten, FSK: ab 6

Black Adam: Als Sklave wird Teth-Adam (später Black Adam, gespielt von Dwayne „The Rock“ Johnson) im vermögenden Staat Kahndaq unterdrückt. Eines Tages erhält er durch den Zauberer Shazam Superkräfte und er beginnt sich gegen die Herrscher Kahndaqs aufzulehnen. Diese nehmen ihn schließlich gefangen und erst 5.000 Jahre später kann Black Adam wieder befreit werden. In der Gegenwart nimmt er es schließlich mit der Justice Society Of America mit den Mitgliedern Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan) und Cyclone (Quintessa Swindell) auf.

Kinostart: 20.10.; Länge: noch nicht bekannt; FSK: ab 12

Der Nachname: Dorothea (Iris Berben) macht gemeinsam mit ihrer Tochter Elisabeth (Caroline Peters), ihrem Sohn Thomas (Florian David Fitz) sowie den jeweiligen Partnern Urlaub auf Lanzarote. Dort möchte sie eine große Ankündigung machen, doch stattdessen spielen vor allem die Probleme der Mitgereisten eine Rolle. Nach und nach kommen Wahrheiten ans Licht und es dauert nicht lange, bis es in der Finca eskaliert. Die Regie bei der Komödie führte Sönke Wortmann, der auch schon beim Vorgänger „Der Vorname“ Regie führte.

Kinostart: 20.10.; Länge: 87 Minuten; FSK: ab 0

Amsterdam: Im Ersten Weltkrieg lernen sich die Soldaten Burt (Christian Bale) und Harold (John David Washington) sowie die Krankenschwester Valerie (Margot Robbie) kennen. Nachdem sie gemeinsam im Lazarett waren, werden die drei zu den besten Freunden, die man sich vorstellen kann und gehen auch nach dem Krieg gemeinsame Wege. Als die drei einen Mord beobachten, geraten sie schnell in den Verdacht, selbst die Verbrecher zu sein. Zudem werden sie von den wahren Mördern gejagt, denn ohne es zu wissen stoßen sie auf ein großes Geheimnis, das die Geschichte Amerikas verändern könnte.

Kinostart: 3.11.; Länge: 134 Minuten; FSK: Noch nicht bekannt

Crimes of the Future: In dem Science-Fiction-Drama gibt es das „beschleunigte Evolutionssyndrom“, das für Mutationen des menschlichen Körpers sorgt. Saul Tenser (Viggo Mortensen), ein bekannter Performancekünstler, lässt sich zu Show-Zwecken neue Organe auf öffentlichen Aufführungen wachsen, die ihm entnommen werden. Dabei steht ihm Assistentin Caprice (Léa Seydoux) zur Seite, die Spenser bei den Live-Operationen unterstützt. Schließlich wollen sowohl die Regierung, als auch eine Untergrund-Organisation Profit daraus schlagen und Spenser muss die schockierendste Darbietung überhaupt liefern.

Kinostart: 10.11.; Länge: 107 Minuten; FSK: Noch nicht bekannt

Hui Buh und das Hexenschloss: Inzwischen ist Hui Buh (Michael Bully Herbig) 500 Jahre alt, doch noch immer ist er alles andere, als zum Fürchten. So steht er kurz davor seine Karriere als gruseliges Schlossgespenst aufzugeben, bis ihn eines Tages die kleine Hexe Ophelia (Nelly Hoffmann) um Hilfe bittet. Denn sie besitzt ein mächtiges Zauberbuch, das bloß nicht in die falschen Hände geraten darf. Zusammen mit seinem Freund Julius (Christoph Maria Herbst) macht sich Hui Buh auf zum gruseligen Hexenwald, um das Buch vor der bösen Hexe Erla (Veronika Bellova) zu verstecken.

Kinostart: 3.11.; Länge: 88 Minuten; FSK: Noch nicht bekannt

Black Panther – Wakanda Forever: In der lang erwarteten Fortsetzung von „Black Panther“ fährt Marvel mal wieder groß auf und schon der Trailer verspricht atemberaubende Bilder zum kommenden Stück des MCU. Nach dem Tod des Schaupsielers Chadwick Boseman, der König T’Challa alias Black Panther verkörperte, rücken nun die weiblichen Protagonistinnen Wakandas in den Vordergrund. Mit dabei sind unter anderem Letitia Wright als Suri, Danai Gurira als General Okoye und Lupita Nyong’o als Nakia. Außerdem wird Prinz Namor (Tenoch Huerta, bekannt aus „Narcos“ u.a.), Marvels Pendant zu DCs Aquaman, eine Rolle spielen.

Kinostart: 9.11.; Länge: Noch nicht bekannt; FSK: Noch nicht bekannt

Avatar - The Way ofWater: Auch die Fortsetzung von „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ wird heiß erwartet und diskutiert. Kann „The Way of Water“ an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen? Für Teil 2 nimmt wieder James Cameron auf dem Regie-Stuhl Platz, auch Zoe Saldana als Ney'Tiri und Sam Worthington als Jake Sully kehren zurück. Mittlerweile haben die beiden eine Familie gegründet. Als eine alte Gefahr zurückkehrt, müssen sie jedoch ihre Heimat verlassen. Dabei finden sie Zuflucht in der atemberaubenden und vielfältigen Meereswelt von Pandora.

Kinostart: 14.12.; Länge: ca. 180 Minuten; FSK: ab 12 (voraussichtlich)

Caveman: Der erfolglose Autoverkäufer Rob (Moritz Bleibtreu) will als Comedian durchstarten und kann endlich sein Talent auf der Bühne eines Comedyclubs beweisen. Das Thema seines Programms: Der Caveman - ein imaginärer Freund aus der Steinzeit - soll in den Mittelpunkt seines Bühnenprogramms rücken. Seit Rob dem Caveman begegnet ist, reden sie oft miteinander und tauschen Meinungen aus. Dies hat zur Folge, dass Rob die Ansicht entwickelt, den Unterschied zwischen Männern und Frauen besser verstehen zu können als alle anderen.

Kinostart: 22.12.; Länge: 100 Minuten; FSK: ab 12

Der gestiefelte Kater 2 – Der letzte Wunsch: Die unzähligen Abenteuer des gestiefelten Katers haben ihren Tribut gezollt und er hat acht seiner neun Leben bereits verbraucht. So tritt er eine letzte Reise an, um einen geheimnisvollen letzten Wunsch zu finden, der ihm dabei helfen kann, seine Leben wieder zu erneuern. Dazu muss er sich in den Schwarzen Wald wagen, wo sich der Legende nach der mystische Stern, der seine Leben erneuern kann, befindet.

Kinostart: 22.12.; Länge: 100 Minuten; FSK: Noch nicht bekannt

I Wanna Dance with Somebody: Die Filmbiografie von Whitney Houston begleitet das Leben der legendären Sängerin. Naomi Ackie übernimmt dabei die Hauptrolle. Vom kometenhaften Aufstieg in den 80ern bis hin zu ihrem Tod mit gerade einmal 48 Jahren im Jahr 2012 stellt das Biopic eindrucksvoll dar, wie die „I Will Always Love You“-Interpretin die Musikcharts erstürmte.

Kinostart: 22.12.; Länge: Noch nicht bekannt; FSK: Noch nicht bekannt

