„Eine Million Minuten“ Wir sind dann mal weg

In den autobiografisch angelegten Buch „Eine Million Minuten“ erzählt Wolf Küper von sich und seiner Familie, die sich gemeinsam für zwei Jahre auf die Reise machten, um das eigene Arbeits- und Familienleben neu zu justieren. In Christopher Dolls Kinoadaption spielt Tom Schilling den Biodiversitätsforscher Wolf, der für die UN in verantwortlicher Position arbeitet und sich für den Erhalt der Artenvielfalt in Zeiten des Klimawandels engagiert. Die Arbeit ist ebenso erfüllend wie fordernd und lässt ihm aufgrund zahlreicher Reisen nur begrenzte Zeit fürs Familienleben.