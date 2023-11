Nach Ende des Hollywood-Streiks Diese Filme kommen bald ins Kino

Die Arbeit an einigen Blockbustern dürfte nach der Einigung im Hollywood-Streik bald weitergehen. Manche Filme waren wegen des Streiks mitten in den Dreharbeiten unterbrochen worden, andere in der Postproduktion. Nun sind die Hollywood-Studios dabei, ihre Kinoprogramme umzustellen und haben erste neue Veröffentlichungsdaten genannt.