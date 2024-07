“Kind Of Kindness“ Emma Stone und ihr verrückter Kino-Kosmos

Mit „Kinds of Kindness“ knüpft Lanthimos eher an seine früheren Werke und die Zusammenarbeit mit Drehbuchautor Efthimis Filippou an, mit dem er auch schon „Lobster“ (2015) und „Killing of a Sacred Deer“ (2017) realisiert hat. Der Erzählton ist deutlich sarkastischer, der Humor tiefschwarz und die pointierten Gewaltbilder grausamer, als man es von „Poor Things“ gewohnt ist.