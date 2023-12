US-Filmverband „Killers of the Flower Moon“ ist Film des Jahres

Zur besten Hauptdarstellern kürte der Verband die US-Amerikanerin Lily Gladstone (37), die in „Killers of the Flower Moon“ eine Angehörige des Osage-Stammes spielt. Die Schauspielerin hat selbst indigene Wurzeln. NBR-Preise gelten als Wegweiser für die Oscars. So hatte der Verband im vorigen Jahr Michelle Yeoh für „Everything Everywhere All At Once“ zur besten Hauptdarstellerin gekürt, sie holte später auch den Oscar.