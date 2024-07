Zwangsvollstreckung Luxus-Wohnung von Kevin Spacey in Baltimore versteigert

Spacey hat finanzielle Probleme, seit eine Reihe von Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn erhoben wurden. In einem emotionalen Interview des britischen Moderators Piers Morgan im Juni sagte Spacey, er habe Schulden in Millionenhöhe, die größtenteils auf unbeglichene Anwaltskosten zurückgingen. Zudem drohe die Zwangsvollstreckung der Wohnung in Baltimore. In die Gegend war Spacey gezogen, als er 2012 mit den Dreharbeiten zu der Serie „House of Cards“ anfing. Spacey berichtete Morgan, er werde in die Stadt zurückkehren und seinen ganzen Besitz einlagern müssen.