US-Schauspieler : Kevin Spacey bekommt erste Rolle nach Vorwürfen sexueller Übergriffe

Los Angeles Die Karriere des US-Schauspielers Kevin Spacey lag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe seit Herbst 2017 brach. Doch nun soll der zweifache Oscar-Preisträger ein Angebot aus Italien bekommen haben.

Spacey spielte am Broadway in New York und bekam 1991 einen Tony für seine Rolle in Neil Simons Erfolgsstück „Lost in Yonkers“. Später wandte Spacey sich dem Kino zu und sorgte als Serienmörder in „Sieben“ für Aufsehen, erhielt 1996 den Nebenrollen-Oscar für „Die üblichen Verdächtigen“ und vier Jahre später die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in „American Beauty“. Seine Paraderolle fand er mit Frank Underwood in „House of Cards“, die mit dem Golden Globe belohnt wurde. Nach den Vorwürfen kündigte der Streaming-Dienst Netflix die Zusammenarbeit mit Spacey für „House of Cards“ auf. Die Serie ging ohne ihn zu Ende.