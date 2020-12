Weihnachts-Kultfilm wird 30 Jahre alt : 30 Dinge, die Sie noch nicht über „Kevin – Allein zu Haus“ wussten

Als seine Eltern ihn Zuhause allein zurücklassen, muss Kevin (gespielt von Macaulay Culkin) das Haus gegen die „feuchten Banditen“ Marv und Harry verteidigen. Foto: dpa/Disney+

Düsseldorf 1990 kam die Komödie über den Jungen, der das Elternhaus gegen Banditen verteidigt, in den USA in die Kinos. Der Film wurde ein gewaltiger Erfolg. Wir verraten, was hinter den Kulissen passierte – und welche Verschwörungstheorie rund um den Film entstanden ist.