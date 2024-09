„Treasure“ Wie dreht man einen heiteren Holocaust-Film, Julia von Heinz?

Von Heinz Ja, das war auch mein Anspruch: diesen Wesenszug von Lilys Kunst zu treffen. Und die Menschen zu finden, die mir helfen, es so auf die Leinwand zu bringen. Wenn man in Deutschland aufwächst, liest man früh Bücher wie „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ oder „Ich trug den gelben Stern“. Aber wir würden nicht wagen, dieses Thema humorvoll umzusetzen. Und das war das Neue für mich an Lily Brett, und ich wollte es in der Adaption erhalten. Lena war deshalb die perfekte Ruth.