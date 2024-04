„Joker: Folie à Deux“ So ist der Trailer mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix

In dem Trailer sind die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga („A Star is Born“) und Phoenix küssend und tanzend zu sehen, im Wechselspiel mit finsteren Szenen, unterlegt mit dem 60er-Jahre-Song „What the World Needs Now Is Love“. „Folie à Deux“ beschreibt eine psychische Störung, die von einem Betroffenen auf eine nahestehende Person übertragen wird.