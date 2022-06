„Sectumsempra“, der Verwundungszauber

„Sectumsempra“ gehört zu den schwarzmagischen Flüchen. Zwar ist er nicht so gefährlich wie die unverzeihlichen Flüche, dennoch hat er es in sich. Mit ihm werden dem Opfer Schnittwunden mit einem unsichtbaren Messer zugefügt, was dafür sorgen kann, dass die Hexe oder der Zauberer verblutet.

Severus Snape entwickelte diesen Fluch, als er selbst noch in Hogwarts zur Schule ging. Er wurde von Harry in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ wiederentdeckt.