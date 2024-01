Schauspiel-Stars Hollywoods neue Herzensbrecher

Nochmal „Saltburn“: Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Badewasser-Genießer Oliver, der für Oxford ein Stipendium bekommt und sich dort mit dem charmanten Aristokraten Felix anfreundet, wird von Barry Keoghan gespielt. Er hat am Ende der Produktion einen weiteren viel diskutieren Auftritt, da tanzt er nämlich zu dem gerade wieder in die englischen Top 10 aufgestiegen Hit „Murder On The Dancefloor“ von 2001 durch das titelgebende Anwesen. Dabei trägt er noch mal deutlich weniger als Jeremy Allen White in seiner Unterhosen-Werbung. Keoghan dürfte vielen spätestens in „Banshees Of Inisherin“ aufgefallen sein, wo er als Nachbarjunge jede Szene stiehlt. Er war auch der Joker in „The Batman“. Demnächst wird er in „Masters Of The Air“ auftreten, das ist so etwas wie „Top Gun“ vor Zweiter-Weltkrieg-Kulisse. Die Besetzung mutet an wie ein Klassentreffen der neuen Generation von Hollywood-Herzensbrechern.