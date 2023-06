Neuer Film Jennifer Lawrence bei „No Hard Feelings“-Premiere in Berlin

Die Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) ist am Donnerstag in Berlin gewesen. Die Amerikanerin kam am Abend im kurzen schwarzen Kleid zur Deutschlandpremiere ihres neuen Films „No Hard Feelings“ im Zoo-Palast. Die Komödie über Maddie, die den verklemmten Percy rumkriegen soll, läuft nächsten Donnerstag (22. Juni) in den deutschen Kinos an.