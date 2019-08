Ab April 2020 in den Kinos : Der Titel des 25. James-Bond-Films steht fest

Foto: dpa/Jörg Carstensen

London Bisher gab es nur den Arbeitstitel „Bond 25“. Jetzt haben die Produzenten auf der offiziellen 007-Webseite und in den sozialen Medien bekanntgegeben, unter welchem Namen der neue Film in die Kinos kommen soll.

Der 25. James-Bond-Film, der bisher unter dem Arbeitstitel „Bond 25“ geführt wurde, heißt „No Time To Die“. Das gaben die Produzenten des neuen Agentenabenteuers am Dienstag auf der offiziellen 007-Webseite und in sozialen Medien bekannt. Dazu veröffentlichten sie ein kurzes Video mit Hauptdarsteller Daniel Craig.

„No Time To Die“ soll am 3. April 2020 in Großbritannien starten. Der deutsche Kinostart ist laut einer Facebook-Mitteilung von Universal Pictures Germany schon für den 2. April geplant. Es wird erwartet, dass der Film für den deutschen Markt noch einen deutschen Titel bekommt.

Die Dreharbeiten für den Film, in dem neben Craig auch Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“), Lashana Lynch („Captain Marvel“) und Rückkehrerin Léa Seydoux aus dem letzten Bond-Film „Spectre“ (2015) mitspielen, laufen bereits seit einigen Monaten. Regie führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga. Nach Drehs in Norwegen und London laufen derzeit die Vorbereitungen für Filmarbeiten im italienischen Matera. „No Time To Die“ wird voraussichtlich Craigs letzter Einsatz als Geheimagent sein.

(zim/dpa)